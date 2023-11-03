«А как без языка?» — Ева Польна порассуждала о самом откровенном

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 41 0

Ева Польна: французский поцелуй может быть только с языком

«А как без языка?» — Ева Польна порассуждала о самом откровенном

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнительница хита «Люби меня по-французски» не боится беседовать на самые разные темы.

Ева Польна никогда не лезет за словом в карман и может ответить на любой, даже самый каверзный или непристойный вопрос. Свою репутацию знаменитость недавно подтвердила на светском мероприятии, где решила порассуждать о видах поцелуев.

Издание dni.ru пишет, что исполнительница легендарной песни «Люби меня по-французски» считает, что поцелуй считается таковым только при использовании языка.

«А как без языка?» — спрашивает звезда.

При этом Польна отмечает, что разговоры о французских поцелуях она ведет уже на протяжении 20 лет. Именно столько существует знаменитый хит Польны, который можно назвать одной из визитных карточек знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоша Куценко, кажется, наступает на пятки своему знаменитому лысому коллеге из «фильмов для взрослых». Заслуженный артист России признался в эфире одного из федеральных телеканалов, что обожает постельные сцены.

В них он снимается редко, но каждый раз ждет с нетерпением. Куценко рассказал, что его супруга спокойно смотрит на такой расклад.

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