Исполнительница хита «Люби меня по-французски» не боится беседовать на самые разные темы.

Ева Польна никогда не лезет за словом в карман и может ответить на любой, даже самый каверзный или непристойный вопрос. Свою репутацию знаменитость недавно подтвердила на светском мероприятии, где решила порассуждать о видах поцелуев.

Издание dni.ru пишет, что исполнительница легендарной песни «Люби меня по-французски» считает, что поцелуй считается таковым только при использовании языка.

«А как без языка?» — спрашивает звезда.

При этом Польна отмечает, что разговоры о французских поцелуях она ведет уже на протяжении 20 лет. Именно столько существует знаменитый хит Польны, который можно назвать одной из визитных карточек знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гоша Куценко, кажется, наступает на пятки своему знаменитому лысому коллеге из «фильмов для взрослых». Заслуженный артист России признался в эфире одного из федеральных телеканалов, что обожает постельные сцены.

В них он снимается редко, но каждый раз ждет с нетерпением. Куценко рассказал, что его супруга спокойно смотрит на такой расклад.