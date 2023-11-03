В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 67 0

Что стало причиной для задержания гуру образовательных курсов?

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора бизнес-вечеринок, известного предпринимателя и блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Шабутдинов сегодня, 3 ноября, прилетел в Москву. Его задержали по месту проживания. В настоящий момент официальный статус Шабутдинова неизвестен. По некоторым данным, блогер подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Аяз Шабутдинов уже в сети хвастался про то, как заработал на обучении молодых целый миллиард в свои 30 лет. Себя он называет серийным предпринимателем, хотя большая часть бизнесов была ликвидирована по решению налоговой службы.

В мае 2022 года стало известно, что у компании Шабутдинова образовался долг в размере порядка 80 миллионов рублей. Подробнее об инфоцыганах писал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-жениха Волочковой обвинили в связях с еще одной финансовой пирамидой.

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