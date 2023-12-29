«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 28 0

Наталья Подольская назвала себя консервативной девушкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певицу и ее супруга Владимира Преснякова-младшего связывают романтические отношения с 2005 года.

Наталья Подольская назвала себя консервативной девушкой. Об идеальной модели отношений певица эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

По словам артистки, людям, в зависимости от их характеров и предпочтений, может быть комфортно в разных типах отношений: некоторые женщины выступают за партнерство, кому-то необходимо быть за сильным мужским плечом, чтобы чувствовать себя в безопасности, а другие, наоборот, предпочитают доминировать над своим мужчиной.

«Очень важно, чтобы всех все устраивало. Но я такой очень консервативный в этом смысле человек, мне хочется, чтобы я была за мужем», — призналась певица.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты с 2005 года находятся в романтических отношениях, однако в этом же году звездная пара расставалась на полгода. Певице тяжело дался разрыв, что, по ее признанию, она даже приняла решение прыгнуть с парашютом, чтобы заглушить душевную боль. Чуть позже возлюбленные помирились. В 2010 году Подольская и Пресняков-младший официально узаконили свои отношения. 5 июня 2015 года у звездной пары родился сын Артемий, а 22 октября 2020 года — Иван.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым.

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«Консервативный человек»: какая модель отношений подходит Наталье Подольской

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