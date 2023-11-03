Песков: Путин не определился со сроками оглашения послания Федсобранию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Дата обращения российского лидера еще не определена.

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин не определился с датой послания Федеральному собранию. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент еще не определился со сроками оглашения послания», — отметил представитель Кремля.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение о том, что Путин выступит с посланием парламенту в марте 2024 года.

В 2023 году российский лидер обращался с речью 21 февраля. В ходе него Путин затронул темы о судьбе Донбасса, спецоперации, а также развития экономики в новых регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал единство народа ключевым моментом переломных этапов России.

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