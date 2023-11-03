«Жаркие дебаты»: слова Залужного о тупике в конфликте не восхитили США

Politico: слова Залужного разожгли дебаты в США об увеличении помощи
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Американцы наконец задумались, действительно ли Украине так нужна военная помощь.
Межпартийные разногласия возникли в конгрессе США после слов главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией. Об этом пишет газета Politico.
Журналисты отмечают, что американцы не оценили такие заявления и всерьез задумались, а действительно ли Украине нужно военная помощь. В частности, таким вопросом задались респуьликанцы — по словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного «пробила большую брешь» в украинской политике Джо Байдена.
«В конгрессе ведутся жаркие дебаты о том, следует ли поддержать Киев путем поставок дополнительного вооружения», — передает издание.
Прежде официальный представитель Кремля отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который сообщил о якобы «тупике» в украинском конфликте. Дмитрий Песков его мнение не разделил. Он отметил, что украинскому руководству уже давно было пора осознать отсутствие перспектив на победу.
«Ненавижу больше всего»: Трамп резко выступил против поддержки Украины
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку предъявили заочное обвинение за преступления в 2014–2016 годах.
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