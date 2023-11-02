«Запад ставит»: кто заменит обезумевшего Зеленского на посту президента Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 669 0

Рогов: Запад готовит Залужного в качестве замены Зеленскому

«Запад ставит»: кто заменит обезумевшего Зеленского на посту президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

По каким критериям США выбирают президента Незалежной?

Западные страны готовят замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, на что указывает частое появление в прессе США и их союзников этого человека. По мнению главы заорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, в будущем занять пост лидера Незалежной может главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он дает четкие и адекватные оценки происходящего на линии фронта», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Таким образом и демонстрируется, что Залужный — тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода «обезумевшего Зеленского». Главком ВСУ пытается сыграть на контрасте, представ перед Западом более взвешанным политиком.

Главная соперница — жена? На кого Запад может поменять Владимира Зеленского

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова Залужного про тупик в конфликте.

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