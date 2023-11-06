🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 ноября, убывающая Луна в знаке Лев. Это довольно противоречивый период. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

♈ Овны

Овны, вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто относится к вам с теплом и любовью. Вам следует научиться не только отдавать, но и получать.

Космический совет: вы достойны получать тепло и заботу.

♉ Тельцы

Тельцы, в этот период вам следует уделить время людям, которые помогают вам понять, что дом — это больше, чем просто место. Домашние дела также займут центральное место в ближайшие дни. Если вы давно думали о том, чтобы убрать и очистить свое пространство, починить сломавшиеся вещи, то самое время приступить к этому.

Космический совет: уделите время семье и домашним делам.

♊ Близнецы

Близнецы, нет правильного или неправильного выбора. Звезды советуют вам отбросить убеждения, которые больше не находят отклика в вашей душе. Начните прислушиваться к внутреннему голосу.

Космический совет: отбросьте старые убеждения.

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♋ Раки

Раки, пришло время избавиться от мыслей, шаблонов и убеждений, которые больше не подходят вам. Каждый опыт совершенен.

Космический совет: не отвергайте происходящие события.

♌ Львы

Львы, сегодня звезды призывают вас быть мудрыми. Соблюдайте свои собственные границы и пристегните ремень безопасности, прежде чем заботиться о других. Нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться и о себе.

Космический совет: нет ничего постыдного в заботе о себе.

♍ Девы

Девы, вы чувствуете желание погрузиться внутрь себя — в поток творческого сознания. Освободите место для того, что действительно послужит росту.

Космический совет: освободите место для роста.

♎ Весы

Весы, не обременяйте себя сжатыми сроками. Не нужно действовать в соответствии с ожиданиями других людей. Уделяйте больше времени тому, что приносит вам удовольствие.

Космический совет: уделяйте больше времени тому, что пробуждает в вас радость.

♏ Скорпионы

Скорпионы, смиритесь с неприятностями, которые происходят в вашей жизни. Не нужно видеть в себе жертву.

Космический совет: пробудите свои сильные стороны.

♐ Стрельцы

Стрельцы, есть много способов показать людям, которых вы любите, насколько вы заботитесь о них. Позвоните своему лучшему другу, с которым редко видитесь. Преподнесите своим близким приятный сюрприз. Устройте свидание со своей второй половинкой.

Космический совет: дарите и получайте любовь.

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♑ Козероги

Козероги, максимально используйте то, что вам преподносит жизнь. Возможны позитивные изменения на любовном фронте.

Космический совет: ничто не находится вне вашей досягаемости.

♒ Водолеи

Водолеи, ваши межличностные отношения начнут процветать. Будьте благодарны за то, что получаете. И, возможно, стоит самим что-то преподнести другим. Например, сделайте доброе дело.

Комический совет: дарите добро окружающим.

♊ Рыбы

Рыбы, будьте готовы раскрыть свой потенциал — жизнь организует для этого все необходимые обстоятельства. Вы выходите на новую ступень.

Космический совет: жизнь принесет вам приятные сюрпризы.

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