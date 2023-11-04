Звезда «Интернов» Илья Глинников начал играть в футбол

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 508 0

Звезда «Интернов» Глинников сыграл в матче против олимпийского чемпиона Немова

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Знаменитости сразились со спортсменами в рамках памятного мероприятия.

В манеже «Спартак» в Сокольниках прошел фестиваль «Арт-футбол 2023», на котором отметили 35-летие победы сборной СССР на Олимпиаде в Сеуле матчем с олимпийскими чемпионами разных лет.

Во второй день состоялся традиционный гала-матч, в ходе которого сборная фестиваля встретилась с командой «Герои Олимпа», составленной из советских и российских олимпийских чемпионов разных лет по разным видам спорта. Видео с разминки появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Среди тех, кто принял на участие в матче: олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев, олимпийский чемпион, бегун Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион Алексей Немов, а также участники «золотой» сборной СССР по футболу, выигравшей Олимпиаду в Сеуле в 1988 году.

Противостояли легендарным спортсменам участники команды «Старко»: артисты Илья Глинников и Виктор Васильев, музыканты Михаил Гребенщиков, Юрий Давыдов и Ромарио.

Генеральным партнером спортивной части выступило ОАО «РЖД».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из мировых звезд является владельцами футбольных клубов.

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