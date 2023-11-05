В США среди республиканцев возникли разногласия из-за нацбезопасности страны

Из-за чего в американском конгрессе начались споры?

Республиканцы в сенате США не могут договориться касательно утверждения кандидатов на важные военные должности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждения более чем 300 кандидатов в течение нескольких месяцев блокировал сенатор-республиканец Томми Табервилль. Так он выступает против политики Министерства обороны страны.

Другие чиновники не согласны с его позицией. Они говорят о возросшем риске для американских военных на фоне палестино-израильского конфликта, а также ситуации на Украине. Они считают, что Табервилль выполняет «самоубийственную миссию» в области национальной безопасности США.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что множество офицеров находятся в неопределенном положении вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. И предупредил, что вскоре они и вовсе могут покинуть вооруженные силы страны.

Ни слова про Украину: в США решили сменить приоритеты внешней политики

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США оказались раздосадованы словами Залужного о тупике в конфликте с Россией. Америка задумалась, действительно ли Украине так нужна военная помощь.