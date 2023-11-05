Минобороны: ВСУ пытались атаковать судостроительный завод в Керчи, поврежден корабль

Киевский режим выпустил 15 крылатых ракет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 4 ноября 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что повреждения получил военный корабль, находившийся на заводе. Какой именно — не уточняется.

Прежде глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о работе ПВО в районе завода. Он отметил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет.