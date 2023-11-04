Аксенов сообщил о работе ПВО в районе судостроительного завода в Керчи

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО пресекли ночью 4 ноября попытки киевского режима атаковать два региона нашей страны — четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Курской областями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утром 2 ноября ПВО уничтожила в районе Крыма шесть украинских беспилотников.