Почему пить смузи утром вредно для здоровья? — ответ врача-диетолога

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 17 0

Диетолог Соломатина: пить смузи на голодный желудок опасно для здоровья

Почему пить смузи утром вредно для здоровья? — ответ врача-диетолога

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

Читайте нас в: Дзен Новости

Елена Соломатина развеяла миф о безусловной пользе «натурального коктейля» для человеческого организма.

Расстройство желудочно-кишечного тракта, гастрит и даже язва — к таким неприятным последствиям может привести регулярное употребление новомодного смузи на завтрак, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

В эфире радио «Говорит Москва» эксперт рассказала, что в последнее время все чаще сталкивается с необычными диетами и схемами «правильного питания». Выяснилось, что на фоне пандемии коронавируса общество поголовно переходит на потребление продуктов с повышенным количеством витаминов. В частности, обычному завтраку — яичнице или каше — многие предпочитают коктейль из ударной дозы кислых ягод, острого имбиря и прочих продуктов, раздражающих слизистую.

«Сейчас мода на чеснок, лимон… И люди с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи и все это выпивается на голодный желудок», — ужасается медик.

По ее словам, будь в смузи хоть миллион витаминов, он совершенно точно пагубно отразиться на состоянии здоровья человека, если принят натощак. Кроме того, Елена Соломатина посоветовала избирательнее относиться к выбору компонентов для коктейля. По ее словам, определенные сочетания продуктов плохо усваиваются, однако знают об этом немногие.

Ранее 5-tv.ru перечислил ТОП-9 полезных привычек, которые могут нанести сильный вред здоровью человека.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:12
Сердце не выдержало: 7 личных трагедий легендарного певца Джо Дассена
8:09
Обглоданное тело и ни шанса на спасение: куда пропала Ткачиха из «Сказки о царе Салтане»
7:56
Почему пить смузи утром вредно для здоровья? — ответ врача-диетолога
7:40
Израиль наносит масштабные удары по сектору Газа: что происходит в анклаве
7:25
Немоляева рассказала о сложном характере Дорониной: «Будто не замечала тебя»
7:11
Григорий Лепс назвал артистов, способных перепеть «Рюмку водки на столе»

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«Пообещал Богу»: Григорий Лепс намерен построить храм в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд