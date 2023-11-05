Елена Соломатина развеяла миф о безусловной пользе «натурального коктейля» для человеческого организма.

Расстройство желудочно-кишечного тракта, гастрит и даже язва — к таким неприятным последствиям может привести регулярное употребление новомодного смузи на завтрак, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина.

В эфире радио «Говорит Москва» эксперт рассказала, что в последнее время все чаще сталкивается с необычными диетами и схемами «правильного питания». Выяснилось, что на фоне пандемии коронавируса общество поголовно переходит на потребление продуктов с повышенным количеством витаминов. В частности, обычному завтраку — яичнице или каше — многие предпочитают коктейль из ударной дозы кислых ягод, острого имбиря и прочих продуктов, раздражающих слизистую.

«Сейчас мода на чеснок, лимон… И люди с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи и все это выпивается на голодный желудок», — ужасается медик.

По ее словам, будь в смузи хоть миллион витаминов, он совершенно точно пагубно отразиться на состоянии здоровья человека, если принят натощак. Кроме того, Елена Соломатина посоветовала избирательнее относиться к выбору компонентов для коктейля. По ее словам, определенные сочетания продуктов плохо усваиваются, однако знают об этом немногие.

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