Вместе уже больше 25 лет: Гусева раскрыла личность своего самого близкого друга

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 260 0

Екатерина Гусева назвала мужа самым близким другом

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Женской дружбе актриса предпочитает доверительные беседы с другими людьми.

Женская дружба — одно из наиболее обсуждаемых явлений среди психологов, социологов и обычных людей. На протяжении многих лет представители совершенно разных профессий спорят, есть ли в этом абстрактном объекте подводные камни и почему его противоречивость бросается в глаза.

На гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца, актриса Екатерина Гусева раскрыла свое истинное отношение к женской дружбе, а заодно назвала человека, которого считает самым близким другом. В беседе с 5-tv.ru актриса заявила, что главным другом называет мужа — бизнесмена Владимира Абашкина.

«Мне сложно утверждать, существует ли женская дружба. Если откровенно говорить, мой самый близкий друг — мой муж, с которым я уже больше 25 лет. Посплетничать, обсудить кого-то — я в этом не нуждаюсь. Прихожу домой, меня всегда выслушают, поймут. Однако, у меня есть и очень много близких женщин, девушек, о которых я могу с уверенностью сказать — это мой большой друг», — объяснила свою позицию она.

Что касается женской дружбы, то она имеет массу нюансов и тонкостей, подчеркивает знаменитость. Чтобы поддерживать добрые отношения с представителями своего пола, нужно прилагать немало усилий: именно в этом кроется тонкость такого общения, подчеркивает Гусева.

«Женская дружба требует отдачи. С женщинами всегда нужно время на общение», — прояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Гусева думает об исполнении романсов на сцене.

+11° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Вениамин Смехов горько зарыдал во время прощания с Темиркановым: «Дорогой Юра…»
14:11
Израильский министр предложил нанести ядерный удар по Газе: что ответил Хамас
13:51
Скандал с молодой женой перед смертью и возвращение к бывшей. Как умирал Альберт Филозов
13:19
Вместе уже больше 25 лет: Гусева раскрыла личность своего самого близкого друга
13:04
Он не ступит на эту землю: почему Зеленский может не приехать в Израиль
12:41
«Это ужасно»: Муцениеце извинилась за образ «мертвой матери» на Хеллоуин

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
В Санкт-Петербургской филармонии началось прощание с Юрием Темиркановым
Холод нипочем: как и где провести новогодние каникулы в России в 2024 году
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд