Вместе уже больше 25 лет: Гусева раскрыла личность своего самого близкого друга

Женской дружбе актриса предпочитает доверительные беседы с другими людьми.

Женская дружба — одно из наиболее обсуждаемых явлений среди психологов, социологов и обычных людей. На протяжении многих лет представители совершенно разных профессий спорят, есть ли в этом абстрактном объекте подводные камни и почему его противоречивость бросается в глаза.

На гала-концерте, посвященном столетию известного композитора Исаака Шварца, актриса Екатерина Гусева раскрыла свое истинное отношение к женской дружбе, а заодно назвала человека, которого считает самым близким другом. В беседе с 5-tv.ru актриса заявила, что главным другом называет мужа — бизнесмена Владимира Абашкина.

«Мне сложно утверждать, существует ли женская дружба. Если откровенно говорить, мой самый близкий друг — мой муж, с которым я уже больше 25 лет. Посплетничать, обсудить кого-то — я в этом не нуждаюсь. Прихожу домой, меня всегда выслушают, поймут. Однако, у меня есть и очень много близких женщин, девушек, о которых я могу с уверенностью сказать — это мой большой друг», — объяснила свою позицию она.

Что касается женской дружбы, то она имеет массу нюансов и тонкостей, подчеркивает знаменитость. Чтобы поддерживать добрые отношения с представителями своего пола, нужно прилагать немало усилий: именно в этом кроется тонкость такого общения, подчеркивает Гусева.

«Женская дружба требует отдачи. С женщинами всегда нужно время на общение», — прояснила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Гусева думает об исполнении романсов на сцене.