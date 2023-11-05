ChatGPT научился создавать песни под ключ: сможет ли сделать трек в стиле SHAMAN?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

ChatGPT научился создавать песни под ключ

ChatGPT научился создавать песни под ключ: сможет ли сделать трек в стиле SHAMAN?

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Mario Aurich

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Теперь искусственный интеллект сможет сделать трек специально по критериям пользователя. Как воспользоваться нововведением OpenAI?

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT компании OpenAI снова удивляет мир инновационных технологий. Теперь он может написать уникальный трек под ключ с помощью нейросети Suno AI. Об этом рассказали на сайте ChatGPT.

«В боте появилась нейросеть Suno для создания оригинальных песен: музыка, ритм, голос, исполнение — все под ключ», — написали в сообщении.

Для того чтобы создать уникальную композицию, пользователю надо отправить соответствующую команду боту. Затем следует выбрать жанр и добавить текст, который нейросеть сможет также придумать самостоятельно. Можно попросить даже написать строчки песни в стиле SHAMAN, Доры или Backstreet Boys.

Затем ИИ (искусственный интеллект) создает две музыкальные композиции по 40 секунд. Пользователь может выбрать понравившийся вариант и нейросеть продолжит творить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ИИ вредит актерам дубляжа и чем это опасно.

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