Мужчину, взявшего в заложники ребенка в аэропорту Гамбурга, задержали

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Нарушителя арестовали. Как проходила операция по спасению девочки?

Мужчину, взявшего в заложники ребенка в аэропорту Гамбурга, задержали

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lenthe-Medien/Linder

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Вооруженный мужчина, который похитил четырехлетнюю дочь и выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Гамбурга был арестован.

Правоохранители смогли спасти девочку. Операция по задержанию горе-отца длилась 18 часов. Все это время полиция пыталась с ним договориться. Из-за мужчины работу аэропорта остановили.

По происхождению мужчина турок, который проживает в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии. В зону ВПП правонарушитель заехал на автомобиле марки Audi. Он остановился у пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал перевести его в Турцию.

Дочь мужчина похитил из немецкого города Штаде. Там девочка была вместе с мамой.

Ранее 5-tv.ru, что захвативший в заложники дочь террорист выдвинул полицейским ультиматум.

Сразу несколько рейсов на взлет и посадку были отменены, а пассажиров одного лайнера пришлось эвакуировать.

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