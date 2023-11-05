Ничего святого: захвативший в заложники дочь террорист выдвинул полицейским ультиматум

Нешуточная история сродни сюжету боевика разворачивается в аэропорту Гамбурга.

Прорвавший оборону аэропорта в Гамбурге вооруженный мужчина выдвинул полицейским ультиматум. Нарушитель потребовал предоставить ему самолет для вылета в Турцию.

По предварительной информации, ранним утром некий неизвестный взял в заложники собственную четырехлетнюю дочь. Вместе с наследницей мужчина въехал на иномарке на взлетную полосу, практически парализовав работу аэропорта. Сразу несколько рейсов на взлет и посадку были отменены, а пассажиров одного лайнера пришлось эвакуировать, пишет газета BILD.

Теперь стало известно, что взявший ребенка в плен мужчина настаивает, чтобы ему позволили покинуть территорию страны. По словам матери несчастной девочки, бывший супруг выкрал у нее дочь и высказал намерение улететь в Турцию. Мужчине, предположительно, 35 лет. Он является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония.

Сейчас правоохранительные органы пытаются уговорить террориста сдаться и передать девочку властям. Возмутитель спокойствия забаррикадировался в машине и наотрез отказывается выполнять условия, но согласен на переговоры. Беседа с ним, по словам полиции, ведется на турецком языке.

Предварительной причиной действий мужчины стали споры об опеке над ребенком.

«Он хочет поговорить с нами, и мы изначально оцениваем это как очень позитивный знак», — сообщили в полиции Гамбурга.

Ранее 5-tv.ru делился другими подробностями вторжения террориста в аэропорт Гамбурга.