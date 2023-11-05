Королевский ужин: креветки со спаржей в чесночном масле от шефа Ивлева

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала 18 0

Ивлев: рецепт роскошного ужина из креветок со спаржей под белым французским сливочным соусом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Побаловать себя изысканным блюдом из морепродуктов и популярной у французов спаржи предлагает телекулинар. По мнению Ивлева, качественные креветки — это уважение к себе.

Снискавшая популярность во многих кухнях мира спаржа медленно, но верно завоевывает сердца и желудки россиян. На праздник живота провоцирует известный шеф-повар Константин Ивлев, соблазняя рецептом креветок со спаржей в чесночном масле.

Ингредиенты

  • Креветки с хвостами – 300 граммов;
  • спаржа — 250 граммов;
  • сливочное масло — 80 граммов;
  • оливковое масло – 60 миллилитров;
  • чеснок — 20 граммов;
  • петрушка - граммов;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Очистить корешки спаржи и отбланшировать ее в течение двух минут. Нарезать ломтиками, оставив целыми вершки.

Измельчить чеснок, порубить петрушку. Хитину хвостов креветок надрезать на три сантиметра и очистить от кишок.

Разогреть сковороду с оливковым маслом, обжарить креветки, приправив солью. В той же посуде, с краю, прожарить чеснок и соединить с морепродуктами. Ввести спаржу, положив сверху сливочное масло. Посыпать петрушкой и перцем, перемешать и жарить до готовности.

Сервировать, выложив хвосты креветок кругом и увенчав получившуюся спираль горкой из зелени с чесночным маслом.

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