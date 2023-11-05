Королевский ужин: креветки со спаржей в чесночном масле от шефа Ивлева

Побаловать себя изысканным блюдом из морепродуктов и популярной у французов спаржи предлагает телекулинар. По мнению Ивлева, качественные креветки — это уважение к себе.

Снискавшая популярность во многих кухнях мира спаржа медленно, но верно завоевывает сердца и желудки россиян. На праздник живота провоцирует известный шеф-повар Константин Ивлев, соблазняя рецептом креветок со спаржей в чесночном масле.

Ингредиенты

Креветки с хвостами – 300 граммов;

спаржа — 250 граммов;

сливочное масло — 80 граммов;

оливковое масло – 60 миллилитров;

чеснок — 20 граммов;

петрушка - граммов;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Очистить корешки спаржи и отбланшировать ее в течение двух минут. Нарезать ломтиками, оставив целыми вершки.

Измельчить чеснок, порубить петрушку. Хитину хвостов креветок надрезать на три сантиметра и очистить от кишок.

Разогреть сковороду с оливковым маслом, обжарить креветки, приправив солью. В той же посуде, с краю, прожарить чеснок и соединить с морепродуктами. Ввести спаржу, положив сверху сливочное масло. Посыпать петрушкой и перцем, перемешать и жарить до готовности.

Сервировать, выложив хвосты креветок кругом и увенчав получившуюся спираль горкой из зелени с чесночным маслом.

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