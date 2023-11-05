Умерла бразильская актриса Лолита Родригес

Скончалась бразильская актриса, певица и радио- и телеведущая Лолита Родригес. Согласно данным G1, артистка ушла из жизни в возрасте 94-х лет. Известно, что около месяца она боролась с пневмонией.

Настоящее имя артистки — Сильвия Гонсалвес Родригес Лейте. Карьера начала с «мыльных опер» на радио. В конце 50-х дебютировала на экранах, сыграв в «Матери», «Отмеченные ангелом», «Как удачно выйти замуж», «Линия жизни», «Земля любви», «Прожить жизнь» и других проектах.

По завещанию, тело артистки будет кремировано на церемонии для самых близких.

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