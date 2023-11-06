Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины

Зеленский хочет провести выборы президента в марте 2024 года
Фото: www.globallookpress.com / Michael Forster Rothbart
Кто станет главой государства, украинцы будут решать в марте 2024 года.
Владимир Зеленский начал готовиться к выборам президента Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью украинскому телеканалу.
По его словам, голосование пройдет 31 марта 2024 года. Сейчас глава киевского режима поручил своему штабу начать подготовку к избирательной кампании. В офисе президента пока не комментировали данную информацию.
Решение о проведении голосования собираются объяснить требованием иностранных партнеров. В противном случае Зеленский утратит свою легитимность.
Несколько кандидатов: кто станет преемником Владимира Зеленского
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о намерении изменить стратегию в отношении России. Президент Украины также призвал западных партнеров увеличить поставки оружия.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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