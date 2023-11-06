Россиянин лишился 500 тысяч рублей из-за отмены рейса в Турцию: кто вернет?

От большого семейного путешествия в Мексику пришлось отказаться.

Житель Москвы лишился 500 тысяч рублей из-за того, что авиакомпания Turkish Airlines отменила его рейс из российской столицы в Стамбул. О произошедшем сообщил MSK1.RU.

По словам мужчины, он приобрел билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с супругой в Мексике. Они планировали вылететь из Москвы в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе.

«Рейс из Внуково в Стамбул отменили, там у меня был стыковочный рейс в Мехико. Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. Два перелета, и оба я покупал через агрегатора в России, и они билеты не возвращают. Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги», — поделился москвич.

Отмечается, что авиакомпания не предложила альтернативных способов решения возникшей проблемы: все билеты экономкласса распроданы на неделю вперед, а за билеты в бизнес-классе нужно заплатить еще полмиллиона рублей.

По информации источника, в ночь на 5 ноября Turkish Airlines массово отменяла рейсы в Турцию. И это не единственный случай отмены и задержки рейсов самолетов авиакомпании. Как передает издание со ссылкой на члена турецкой İyi parti Мехмета Аслана, 1 ноября все системы авиакомпании «рухнули», из-за чего были задержаны десятки рейсов, а посадочные талоны в аэропорту приходилось выписывать вручную.

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