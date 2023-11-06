Он пропадал не раз: раскрыты новые детали исчезновения 13-летнего подростка в Красноярске

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 15 0

Пропавший в Красноярске воспитанник детдома покидал учреждение и раньше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Волонтеры и полицейские разыскивают ребенка почти неделю, но видимых результатов все еще нет.

Журналисты раскрыли новые подробности внезапной пропажи тринадцатилетнего воспитанника детского дома из Красноярска. Как сообщил источник 5-tv.ru, пропавший мальчик и раньше предпринимал попытки к бегству.

«В данный момент проходят поиски совместно с полицией по тц, подросток неоднократно уходил», — прояснили там.

Специально для розыска мальчика местные жители сформировали профильные группы. Волонтеры проверяют чердаки, подъезды подвалы и другие места, где, в теории, мог спрятаться ребенок. По предварительной информации, юноша покинул стены учреждения еще 31 октября, предупредив, что уходит на прогулку, но в детский дом так и не вернулся.

Кроме прочего, в распоряжении редакции оказалось и видео, на котором полицейские показали процесс розыска юноши. На опубликованных кадрах сотрудники оперативных служб прочесывают местный компьютерный клуб и опрашивают возможных свидетелей.

Известно, что на вид пропавшему не больше 12-13 лет. Мальчик отличается невысоким ростом и крепким телосложением. Среди отличительных черт внешности описываются короткие светло-русые волосы и голубые глаза. На левой брови есть шрам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске исчез и не вернулся 13-летний воспитанник детского дома.

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