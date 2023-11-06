Разбежались во все стороны: баскетболисты отказались обнимать Волочкову на открытии матча

|
Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

Баскетболисты отказались обнимать Волочкову на открытии матча

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В сети над бывшей примой Большого театра уже успели поглумиться.

Балерина Анастасия Волочкова вновь угодила в неловкую ситуацию. После того, как бывшая прима Большого театра оглушительно оконфузилась со шпагатом у символа воинской славы, Волочкова уже вряд ли может чем-то удивить. Однако у блондинки это все же получилось.

Буквально на днях артистка посетила открытие одного из матчей Единой баскетбольной лиги. Для выхода в свет балерина выбрала облегающий комбинезон со «змеиным» принтом и полусапожки на высоких каблуках. Планировалось, что в самый ответственный момент после объявления своей фамилии Волочкова триумфально выйдет к игрокам одной из команд и обнимет их, но не случилось.

Прямо во время «перформанса» не ожидавшие столь бурной реакции от Волочковой спортсмены отшатнулись от нее, а слегка отойдя от шока, начали разбредаться в стороны, оставив приму в неудобной ситуации.

Впрочем, сама Волочкова не растерялась: артистка вприпрыжку вернулась на исходную точку, а затем начала позировать пиарщикам.

В комментариях под видео над балериной уже успели посмеяться. Кто-то назвал все увиденное «очередным цирком», а еще несколько человек сошлись во мнениях, что блондинка просто перегнула палку.

«Настя, ну нельзя же так подкрадываться! У спортсменов сердце слабое», «Подбежала так подбежала», «Всех распугала! Настя, задумайтесь, от вас люди шарахаются», — написали ей.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, что Анастасия Волочкова считает главным подарком от фаната.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+9° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

14:51
Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году
14:37
Разбежались во все стороны: баскетболисты отказались обнимать Волочкову на открытии матча
14:28
Выборов не будет? Зеленский намерен продлить военное положение на Украине
14:08
«Нам не грозит»: Лавров рассказал о своем отношении к Хеллоуину
13:57
Звезду «Обыкновенного чуда» Соломина экстренно госпитализировали после обморока
13:53
В Красноярском крае пропали еще шестеро подростков

Сейчас читают

Расплата за измену? Мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине
Дважды за минуту: в фильме «Служебный роман» заметили киноляпы с очками
Он пропадал не раз: раскрыты новые детали исчезновения 13-летнего подростка в Красноярске
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд