«Он потерял сознание»: раскрыты подробности о госпитализации Юрия Соломина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 980 0

Михайлова: Соломин потерял сознание у машины, когда собирался поехать в театр

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Знаменитый артист не смог добраться до любимой работы. Что с ним произошло?

Знаменитый российский и советский актер Юрий Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял создание, когда садился в машину, чтобы отправиться Малый театр на Ордынке. Информацию о его госпитализации подтвердила в беседе с 5-tv.ru директор театра Тамара Михайлова.

«Он действительно госпитализирован. Скаким диагнозом, я не знаю. Он потерял сознание, когда шел к машине», — прокомментировала она, отметив, что не располагает большей информацией о его здоровье.

В заключение Михайлов добавила, что сейчас Соломин пришел в сознание. Сколько артисту потребуется провести в больнице — не уточняется.

О госпитализации 88-летнего актера стало известно сегодня днем. Сообщалось, что он упал во дворе собственного дома. По предварительной информации, причина — в нарушении работы сердечно-сосудистой системы. Подробности устанавливаются.

В 2019-м году Соломин перенес тяжелую утрату — смерть любимой супруги Ольги. С тех пор он много работал и практически «жил» в Малом театре, как рассказывали его коллеги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бедрос Киркоров срочно госпитализирован в Москве.

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