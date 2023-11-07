Мечтал быть комиком, но пошел в учителя: как звезда сериала «Ольга» Тимофей Зайцев стал актером

Популярный комедийный актер так и не получил профессионального образования. Но это не помешало ему стать знаменитым.

Российский актер Тимофей Зайцев, наиболее известный по роли Чичи в сериале «Ольга», заимел армию поклонников благодаря своей харизме и таланту. Это при том, что профессионального образования у артиста нет. О том, как Тимофей нашел свое амплуа, рассказывает издание Кulturologia.

Тимофей Зайцев родился в Оренбурге в 1984 году. Папа ушел и семьи, когда сыну было всего три года, и воспитанием мальчика занималась только мама.

Мечта стать комедиантом появилась у Тимофея еще в детстве. Однако после школы он решил пойти по стопам матери и поступил в педагогический институт.

Все началось с КВН

Instagram* / zimofey

Будучи студентом, Зайцев играл в институтской команде КВН, где и познакомился с Александром Незлобиным, который в те годы работал звукооператором. Уже известный юморист пригласил его в свое авторское шоу, откуда и началась актерская карьера Тимофея.

В 2014 году Зайцев снялся в сериале «Выпускной», позже принял участие в спортивной драме «Воин». Но настоящую славу ему принес образ Чичи в «Ольге».

Популярность

Кадр из сериала «Ольга «, 2016–2023 г.

Роль добродушного друга-собутыльника оказалась настолько яркой, что Тимофей Зайцев сразу же полюбился зрителю. Более того, создатели «Ольги» решили продолжить жизнь Чичи в новом сериале, который так и назвали — «Чича». В нем Зайцев, разумеется, играл главную роль.

За время съемок Тимофей подружился с партнером по площадке актером Василием Кортуковым. По словам Зайцева, он многому научился у старшего товарища, в том числе, в профессиональном плане.

Интересные факты

Instagram* / zimofey

Все каскадерские трюки в сериале «Ольга» артист выполнял сам. Например, однажды он «тонул» в озере.

У Зайцева есть татуировка с портретом знаменитого клоуна Юрия Никулина.

В юношестве Тимофей ходил с пирсингом и красил волосы в яркие цвета, чтобы выделиться из толпы.

Жена артиста Елена выше на 20 сантиметров.

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