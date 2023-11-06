Матвиенко высказалась за создание в России министерства счастья

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 405 0

Какие функции будет выполнять этот орган власти?

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать в России министерство счастья. Об этом она заявила во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Вот вы знаете, я мечтала, даже предлагала: „Давайте создадим в России министерство счастья“. То ведомство, через которое будет проходить все решения, законы на предмет того, а делает ли этот закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала она.

Матвиенко отметила, что пока группа поддержки у нее в этом вопросе маленькая. Но выразила надежду, что обязательно настанет время, когда в России появится такое министерство.

Выставка-форум «Россия» начала свою работу на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Все это время вход будет бесплатный. Зрители смогут увидеть все, чем гордится наша страна — культура, традиции, достижения в науке, технологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем можно заняться на выставке «Россия».

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