В галерее Лондона экоактивисты набросились на картину XVII века

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В галерее Лондона экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Так молодые люди выразили протест против добычи ископаемого топлива в Великобритании.

Климатические активисты атаковали произведение искусства в Лондонской национальной галерее. Группа людей напала на знаменитую картину «Венера у зеркала» испанского художника Диего Веласкеса. Протестующие с молотками набросились на полотно XVII века.

Защитное стекло разбилось в нескольких местах. Саму картину сняли с выставки и отправили на экспертизу. Активистов сразу после инцидента задержали. Они заявили, что таким образом они хотели выразить протест против добычи ископаемого топлива в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на 144 доллара.

 

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