Жители замерли в страхе: что происходит на Камчатке из-за вулкана Ключевской

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Пепел от вулкана Ключевской покрыл тысячи гектаров тайги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marc Szeglat; 5-tv.ru

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Туристы, например, стремятся в опасный район.

Тысячи гектаров уникальной камчатской тайги сейчас покрыты толстым слоем пепла. Причиной тому стал вулкан Ключевской.

После недавнего извержения гора продолжает выбрасывать в воздух гигантские шлейфы, которые тянутся на сотни километров над полуостровом. Местные жители замерли в страхе, опасаясь новых выбросов.

А вот туристы, наоборот, стремятся в опасный район в погоне за новыми впечатлениями. Чего ждать от непредсказуемой камчатской природы — выяснял корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители некоторых районов Камчатки недавно не смогли увидеть ни солнца, ни неба. Всему причиной — очередной мощный выброс пепла вулканом Ключевской, который уже несколько дней не дает покоя местным.

Активность исполина также привела к мощным селям — они разрушили ряд участков автодороги. Ученые предупреждают, что это далеко не последние неприятности, которые вулкан может доставить региону.

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