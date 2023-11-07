Житель Севастополя пострадал при падении обломков сбитого беспилотника
Развожаев: мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
В каком состоянии он находится?
Житель Севастополя пострадал в результате падения обломков сбитого бесплиотника во двор одного из частных домов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — написал он.
По словам Развожаева, у пострадавшего также диагностировано проникающее ранение грудной клетки и живота. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, стало известно о падении фрагментов сбитых БПЛА в районе населенного пункта Кача. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе нет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минообороны сообщило о пресечении 17 атак украинских БПЛА.
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