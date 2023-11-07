Что нужно: алкоголь из duty free могут разрешить на внутренних рейсах

Какие правила нужно для этого соблюдать? Кому разрешат приобрести продукцию?

Алкоголь из duty free может стать доступным и для пассажиров внутренних авиарейсов. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство. Так парламентарии решили поддержать аэропорты и бизнесменов, которые понесли убытки во время пандемии коронавируса и на фоне сложностей в связи с геополитической ситуацией. Меру предлагается ввести до 30 июня 2026 года.

Что такое магазины дьюти-фри и как они работают?

Магазины дьюти-фри (Duty Free) есть почти в каждом аэропорту, название это в переводе с английского означает место «беспошлинной торговли». Внутри чаще всего предлагают алкоголь, сигареты, парфюмерию, брендовую одежду и товары в дорогу. Но как они устроены и где находятся? Действительно ли в них дешевле?

«Беспошлинная торговля» означает, что в цену товара в таких магазинах не включены некоторые виды акцизов, таможенных пошлин, а также НДС. Это разрешено, потому что дьюти-фри располагаются в пограничных пунктах, а значит, товар сразу после покупки покидает пределы страны, и косвенные налоги за него платить не нужно.

Например, турист, прошедший паспортный контроль и находящийся в так называемой нейтральной зоне, не обязан платить некоторые национальные налоги и пошлины, которые обычно заложены в стоимость товара. Купив товар в дьюти-фри, турист ввозит его в другое государство как частное лицо. Если порог беспошлинного ввоза этого государства не превышен, на таможне он не заполняет декларацию и ничего не платит.

Где находятся и какие бывают дьюти-фри

Чаще всего магазины дьюти-фри можно встретить в аэропортах. Иногда они могут находится на железнодорожной станции, в морском порту или в пропускном пункте для автомобилей. Товары без пошлин иногда продают прямо на борту самолета или в магазинах круизного лайнера.

Наибольшие по ассортименту и площади торговые сети работают в крупнейших пересадочных пунктах: Лондоне, Дубае, Франкфурте, Стамбуле, Гонконге. Чем более значимый для международных перелетов аэропорт, тем интереснее выбор товаров. Однако крупнейший в мире дьюти-фри открылся в 2022 году в провинции Хайнань в Китае — это сделано с целью привлечь туристов в регион.

Площадь магазина в Хайнане — 280 тыс. квадратных метров. Для сравнения —площадь дьюти-фри во всех терминалах Шереметьево в сумме составляет 11 тыс., в Стамбуле — 55 тыс. квадратных метров. Есть отдельные государства, где магазины беспошлинной торговли не связаны с аэропортами и вокзалами — это, например, Таиланд, Южная Корея, Австралия, Филиппины, Багамы.

Так, в Таиланде в городской сети магазинов King Power можно выбрать товары, а забрать позже в аэропорту перед вылетом. А в столице Филиппин Маниле есть торговый центр, где можно делать покупки в течение 48 часов после прибытия. Достаточно показать свой посадочный талон. Посадочный талон пригодится и в том дьюти-фри, который расположен не в международной зоне, откуда выход только на посадку, а в отдельном здании или на входе в аэропорт. Хотя бывает, что его или билет требуют показать в любом магазине беспошлинной торговли.

Еще есть страны, где дьюти-фри можно посетить по прилете после прохождения паспортного контроля — это Аргентина, Малайзия, Венгрия и Канада (некоторые аэропорты). А, например, Андорра — это целая страна беспошлинной торговли, хоть и очень маленькая.

Бывают ли дьюти-фри на внутренних рейсах

Если товар, купленный в магазине, не вывозят за территорию страны, магазин обязан платить за него косвенные налоги. Поэтому на внутренних рейсах, а также на рейсах между странами, входящими в единое таможенное пространство, дьюти-фри быть не может.

В зонах вылета внутренних рейсов могут работать обычные магазины, они есть в каждом аэропорту в России. Как правило, в них продаются товары, которые могут пригодиться путешественникам в дорогу. Это могут быть аптеки, стойки с журналами и газетами, кафе и рестораны. Цены в таких магазинах выше, чем в городе, потому что аренда торговых площадей в аэропортах стоит дорого.

В России действуют правила таможенного союза с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Это означает, что товары могут свободно перемещаться между этими странами — так же, как внутри России, без уплаты дополнительных пошлин.

Поэтому с точки зрения дополнительных платежей для магазина нет разницы, летите вы из Сочи в Санкт-Петербург или в Астану — покупка товаров без пошлин и косвенных налогов вам будет недоступна.

Действительно ли в дьюти-фри дешевле

Однозначно утверждать, что в таких магазинах покупать выгоднее, нельзя. Магазинами дьюти-фри, как и обычными торговыми точками, владеют разные компании, и они вправе устанавливать цены на товары на свое усмотрение. Поэтому стоимость одного и того же товара может отличаться в разных дьюти-фри, а также может быть выше стоимости в обычных магазинах.

Кроме того, продавцы дьюти-фри освобождаются не от всех налогов, а только от части. Например, в России они, как и внутренние ритейлеры, платят налоги на прибыль и страховые взносы. Это всегда зависит от страны, где расположен конкретный магазин.

Бывает и такое, что в одном дьюти-фри цены на один и тот же товар будут разными в зависимости от страны назначения путешественника. Например, так работают дьюти-фри в шенгенской зоне. Летите в страну шенгена — одна цена, за пределы зоны — другая.

Еще нужно помнить, что аренда в аэропортах дорогая, и она «зашита» в стоимость товара. Поэтому, например, до пандемии прибыль российских аэропортов на 40% состояла из дохода от магазинов дьюти-фри.

Но некоторые товары действительно может быть выгодно купить в магазине беспошлинной торговли. Чтобы не прогадать, зайдите перед поездкой на сайты дьюти-фри, расположенных в вашем аэропорту вылета, и посмотрите цены на нужные товары. А затем проверьте, сколько то же самое стоит в обычном магазине.