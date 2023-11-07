Фантастические миры: почему дети уходят в выдуманную реальность и что с этим делать

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 228 0

Психолог Искра: наличие фантазийного мира нормативно в любом возрасте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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Чем это опасно для развития ребенка и когда родителям стоит бить тревогу?

Фантазия и воображение — это необходимая часть развития ребенка, без них он не смог бы развиваться, обучаться и создавать что-то новое в будущем, став уже взрослым человеком. Но что значит, когда дети начинают жить в выдуманном мире?

Может это говорить о проблемах в семье или в общении ребенка со сверстниками? Чем это опасно для его развития и когда родителям стоит бить тревогу?

Семейный психолог Наталья Искра в беседе с 5-tv.ru объяснила, что уход ребенка в вымышленный мир чаще всего может быть связан с переживанием одиночества или ощущения, что его не понимают окружающие. При этом это далеко не всегда такое явление можно назвать патологией.

«Если ребенок понимает социальную ситуацию, и, например, находясь в школе, ведет себя соответствующе ситуации, а не продолжает оставаться в этом выдуманном мире, то, скорее всего, эта сложность просто психологическая, которая связана с эмоциональным состоянием и внутренним миром ребенка. Я бы не стала утверждать, что обязательно это связано с каким-то дефицитом или недостатком», — отметила эксперт.

По ее мнению, чаще всего творческие дети, которые уже создают что-то уникальное или в будущем создадут что-то подобное, могут
погружаться в такой внутренний мир и, имея переживания, которые недоступны среднему обычному подростку, создать интересные работы или придумать что-то как художники и так далее.

Родителям психолог порекомендовала чаще интересоваться у своего ребенка, как у него дела с друзьями, есть ли они, спрашивать о переживаниях. Контакт с родителями очень важен.

«Если самого подростка это беспокоит или ему кажется, что это как-то происходит не так, как ему хотелось бы, конечно, можно обратиться к психологу и тогда работать над этим. В целом, наличие фантазийного мира нормативно в любом возрасте», — объяснила Искра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школа влияет на психологию детей.

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Фантастические миры: почему дети уходят в выдуманную реальность и что с этим делать

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