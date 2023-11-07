«В мягком варианте»: был ли у Юрия Соломина инсульт перед госпитализацией
В Малом театре сообщили, что Соломин перенес инсульт в мягком варианте
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Артист попал в реанимацию в понедельник после потери сознания.
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин 6 ноября упал в обморок прямо во дворе своего дома, направляясь на работу, а затем его отвезли в больницу с подозрением на инсульт. Директор учреждения Тамара Михайлова подтвердила 5-tv.ru данный диагноз и рассказала о состоянии артиста.
«У Юрия Мефодьевича инсульт в мягком варианте. Он в полном сознании. Он разговаривает, у него уже внучка сегодня была. Все в порядке, завтра к нему едем с вопросами по работе», — поделилась она.
Соломин потерял сознание, когда садился в авто. Он планировал ехать в театр, но его срочно госпитализировали.
Артист хорошо известен зрителю по многим ролям в кино, в том числе в «Обыкновенном чуде» и «Ревизоре». Летом 2023 года народному артисту СССР исполнилось 88 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Малом театре раскрыли подробности состояния Соломина.
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