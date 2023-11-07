Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 749 0

Фильмография артиста насчитывает около 35 проектов.

Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

Фото: Кадр из х/ф «Джентльмены удачи» Режиссер: Александр Серый 1971 г.

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На 87-м году жизни скончался актер театра и кино Анатолий Яббаров. Российскому зрителю он запомнился по роли Митяя в фильме «Джентльмены удачи». Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Смертин Павел / ТАСС

Фильмография актера насчитывает около 35 проектов. Среди наиболее известных его ролей также можно выделить сектанта Володю в «Жилы-были старик со старухой». Также Яббаров сыграл Тарана в «Одесских каникулах», штабс-капитана Челпанова в «Звездах и солдатах».

В 1996 году Яббаров получил звание заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.

Причина смерти артиста не названа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Форсажа» и «Мстителей» погиб в чудовищном ДТП. В этой аварии погибли и его дети: 13-летняя дочь Сандари и месячная дочь Фугибо. Еще двоих наследников трех и десяти лет от удара выбросило из машины, один из них сейчас находится в больнице.

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Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

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