Школьник нашел скелет и документы находившегося в розыске человека

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 603 0

Четвероклассник ждал, когда за ним приедут родители, заскучал и решил прогуляться около школы…

Школьник нашел скелет и документы находившегося в розыске человека

Фото: www.globallookpress.com

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Ученик четвертого класса одной из школ в подмосковном Серпухове нашел скелет с рюкзаком, одеждой и документами человека, находившегося в федеральном розыске. Мальчик по окончании уроков ждал, пока за ним приедут родители. Заскучав, он решил прогуляться, и недалеко от здания, рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка тут же вернулся в школу и рассказал о своей находке сотруднику службы безопасности.

Правоохранители после сигнала из учебного заведения начали проверку. По данным источника 5-tv.ru, после осмотра места полицейские обнаружили человеческие останки. В рюкзаке кроме комплекта одежды с обувью были старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже выяснилось, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Как мужчина оказался на заброшенных путях, почему он погиб — пока неизвестно. После осмотра останков правоохранители пришли к выводу, что смерть, вероятно, не была насильственной. Проверка продолжается, эксперты устанавливают точные причины и все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилось дело об убийстве пяти мальчиков в Красноярске. Преступление называли ритуальным, останки детей были найдены в городском коллекторе.

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