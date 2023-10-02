Обескровленные тела в колодце: чем завершилось дело об убийстве детей в Красноярске

Что известно спустя 18 лет о громком преступлении, которое называли ритуальным?

Более 18 лет назад Красноярск, да и всю Россию, потрясло страшное преступление, которое унесло жизни сразу пяти школьников. Речь идет резонансном деле апреля 2005 года, когда обгоревшие останки мальчиков были найдены в городском коллекторе. Как шло расследование и что известно о жутком событии сегодня — в материале 5-tv.ru.

Исчезновение

Пять школьников 10, 11 и 12 лет пропали 16 апреля 2005 года. Все мальчики были учениками одной школы, жили в Ленинском районе города, росли в благополучных семьях. Родители забили тревогу к вечеру, когда ребята не вернулись домой вовремя. Правоохранители начали поиски немедленно, однако результатов это не принесло.

Первой версией стал побег подростков из дома. Потом следствие рассматривало версию с похищением детей с целью выкупа, а также в связи с бизнесом семьи одного из ребят. Ребят искали более пяти тысяч правоохранителей, а также знакомые и добровольцы. Любому, кто мог поделиться хоть какой-то информацией, обещали сто тысяч рублей.

Самое страшное

Тела детей, вернее то, что от них осталось, обнаружили случайные прохожие. Всего в 300 метрах от домов, где жили ребята, в коллекторе, прикрытом деревянным поддоном, местные жители нашли обгорелые фрагменты нескольких тел мальчиков.

«Передо мной была целая гора праха и костей. Я зачерпнул — и в руках оказалась часть детского черепа с верхней челюстью. Рассмотрел я три скелета, но ворошить дальше уже не стал», — рассказывал один из мужчин.

Несостыковки в деле

Первые странности в этом деле появились сразу же. Одна из них — дата обнаружения останков. Дело в том, что детей нашли 8 мая, спустя почти месяц после исчезновения. А буквально за три дня до этого одного из мальчиков обследовал тот же самый коллектор, но он был пуст.

Тела забрали в морг для экспертизы и вскоре установили, что смерть была насильственной. Такое заявление сделал заместитель генпрокурора России Владимир Колесников. И почти одновременно выступил пресс-секретарь Департамента уголовного розыска МВД РФ Денис Струков, который назвал трагедию несчастным случаем.

Родителей же к телам их погибших детей так и не пустили, опечатав морг на время расследования.

Ритуальное убийство

Однако результаты многочисленных экспертиз оказались страшнее самых смелых предположений: было доказано, что тела трех подростков были полностью обескровлены, а в теле еще одного мальчика грибок. Последнее могло указывать на то, что ребенок долго пролежал в месте, похожем на скотобойную.

С тех пор появилась версия о том, что страшное преступление могло носить ритуальный характер. Привлекались даже экстрасенсы, но толком ничего существенного сказано не было. Кроме того, точную причину смертей установить так и не удалось — слишком сильно огонь повредил останки.

Нападение неизвестных

Родители требовали справедливо наказать тех, кто смог совершить такое преступление, однако следствие фактических результатов не давало. Семьи сами пытались найти виновных и проводили свое расследование. А спустя какое-то время на отца одного из детей напали и жестоко избили. Сам пострадавший говорил о том, что это сделали сотрудники МВД, но доказать он ничего не сумел. Тем не менее, пострадавший был уверен: все дело в том, что он сам пытается разобраться в жуткой трагедии.

В 2007 году из-за отсутствия подозреваемых расследование было приостановлено. Кто стоял за одним из самых громких и жестокий преступлений края и, пожалуй, всей России, остается загадкой по сей день.

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