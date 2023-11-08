Выглядит невероятно: самый крупный голубой бриллиант продали за 4,6 миллиарда рублей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 29 0

В Женеве продали самый большой в мире голубой бриллиант за 44 миллиона долларов

Выглядит невероятно: самый крупный голубой бриллиант продали за 4,6 миллиарда рублей

Фото: REUTERS

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Камень Bleu Royal весом более 17 карат приобрел анонимный покупатель.

Самый крупный голубой бриллиант Bleu Royal который весит 17,61 карата, был реализован на аукционе в швейцарской Женеве за 43,8 миллиона долларов (около 4,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что сделка состоялась в рекордно короткие сроки — за семь минут, причем дистанционно, по телефону. Человек, купивший громадный бриллиант, решил не раскрывать свое имя.

По мнению аукционистов, данный бриллиант является одним из самых красивых в мире. Они надеялись получить за него порядка 50 миллионов долларов.

Тем не менее, как подчеркнул сотрудник европейского отделения аукционного дома Франсуа Кюриэля, итоги торгов все равно впечатлили.

REUTERS / Denis Balibouse

Bleu Royal — бриллиант с морским оттенком грушевидной формы, вставленный в кольцо и обрамленный парой бриллиантов белого цвета по бокам. При этом известно, что камень не входит в число самых дорогих из представленных на рынке за последние годы.

Но по размеру он является безусловным рекордсменом. Бриллиант почти полвека находился в частной коллекции.

За последние годы на аукционах новых владельцев обрели несколько голубых бриллиантов весом, превышающим десять карат. Наиболее дорогим экземпляром на рынке в данной категории является Oppenheimer Blue весом 14,62 карата — он ушел с молотка за 57,5 миллиона долларов в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочка в день рождения нашла бриллиант весом 2,95 карата.

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