Вечная жизнь не за горами? Возможна ли пересадка головы человека

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 54 0

Биофизик Тагандурдыева: возможность пересадки головы приблизилась к реальности

Вечная жизнь не за горами? Возможна ли пересадка головы человека

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Как новое открытие повлияет на медицину и науку?

В России придумали разработку, с помощью которой в будущем станет реальной пересадка человеческой головы на другое тело. Об этом изданию Газета.ру заявила представитель Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева.

Суть изобретения состоит в том, что композитные волокна из хитозана с использованием углеродных нанотрубок могут заместить несовершенный нерв. Новинка способствует 100%-му восстановлению функции поврежденного нерва.

Используя полые трубки с определенными направляющими наполнителями, исследователи соединяют оба конца поврежденного нерва, и наполнители помогают вылечить нерв, тем самым ускорив и повысив степень его «реставрации». Сегодня так и соединяют части тела — либо наложением анастомозов, либо с помощью аутоневральной вставки.

«Данные трубки разрабатываются для того, чтобы в дальнейшем нам было проще соединять нервы с большим разрывом и не было дефицита ткани. Насчет головы не знаю. Не могу спрогнозировать такие процессы, все же тут дело касается не только нервов, но и множества других органов и тканей», — отметила Тагандурдыева, добавив, что возможно, когда-нибудь в будущем такое и будет возможно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мог умереть пациент с пересаженным сердцем свиньи.

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