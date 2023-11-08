Совещание по газификации с участием Новака прошло на форуме «Россия»

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

В рамках выставки работает специальный павильон координационного центра правительства.

Совещание по газификации с участием Новака прошло на форуме «Россия»

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Вице-премьер России Александр Новак выступил на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Посетители мероприятия смогли увидеть его на заседании Федерального штаба по газификации.

Поближе познакомиться с работой властей гости выставки могут в специальном павильоне координационного центра правительства. В рамках форума россияне смогут больше узнать о национальных проектах, которые реализуются по поручению Владимира Путина.

Координационный центр в павильоне воссоздан в уменьшенном масштабе. Каждый посетитель сможет ознакомиться со спецификой работы правительства России.

За время работы выставки здесь пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром 4 ноября в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.

Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ. Социальная газификация — федеральная программа, объявленная президентом, в рамках которой отменена плата за подключение от магистральной трубы до границ участка.

С 1 марта 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространена на объекты образования и здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 500-тысячный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Петербург.

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