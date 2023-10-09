Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому солдату Дмитрию Егорову

Рядового солдата ВС РФ, погибшего в ходе СВО, Дмитрия Егорова посмертно приставили к званию Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Егорову звание присвоено за его героизм и мужество, проявленные на поле боя. Он доблестно исполнял воинский долг перед Отечеством, отмечается в указе.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу», — написано в тексте с пометкой «посмертно».

Дмитрий Егоров совершил подвиг во время ведения боя с превосходящими силами противника в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР. Он оперативно оценил обстановку и принял решение вступить в бой, дал отпор украинских нацистам, но получил смертельное ранение.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил орденом Мужества погибшего при обстреле военкора Журавлева.