Футболист и тренер Алексей Лесин умер на 31-м году жизни

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

В разные годы он играл за команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Футболист и тренер Алексей Лесин умер на 31-м году жизни

Фото: sport.cap.ru

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В Сочи умер футболист и тренер Алексей Лесин из Чувашии в возрасте 30 лет. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» Федерация мини-футбола города Казани (ФМФК).

«С большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью (на 6 ноября. — Прим. ред.) на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавший за команду LAVA (ранее БОМИК) из республики Чувашия», — говорится в сообщении.

Там также выразили соболезнования родным, близким и знакомым в связи с утратой, а также назвали Лесина талантливым футболистом, добрым и жизнерадостным человеком. Причина смерти смертсмена не называется, но при этом в комментариях к посту пользователи пишут, что он утонул.

Глубочайшие соболезнования выразила и Федерация футбола Чувашии. В пресс-службе также отметили, что прощание с Лесиным состоится 12 ноября с 11:30 до 12:30 в Чебоксарах.

Алексей Лесин играл в разные годы за такие футбольные команды, как «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

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