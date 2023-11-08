Президент посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Президент РФ Владимир Путин опустился на колено, чтобы сделать снимок с пациентами детского онкоцентра в Москве.

Путин встретился с детьми, которые проходят лечение в стенах учреждения и не могут покидать их. Он заглянул в палату к девочкам-пациенткам и побеседовал с ними и их родителями.

Президент также подарил девочкам кукол в ярких упаковках. Прощаясь с ними, он сказал, что не будет «обниматься, целоваться» из «санитарных соображений».