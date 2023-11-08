«А сфотографироваться с вами можно?» — Путин встал на колено в детском онкоцентре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 515 0

Путин встал на колено в детском онкоцентре, чтобы сделать фото с детьми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Президент РФ Владимир Путин опустился на колено, чтобы сделать снимок с пациентами детского онкоцентра в Москве.

Путин встретился с детьми, которые проходят лечение в стенах учреждения и не могут покидать их. Он заглянул в палату к девочкам-пациенткам и побеседовал с ними и их родителями.

Президент также подарил девочкам кукол в ярких упаковках. Прощаясь с ними, он сказал, что не будет «обниматься, целоваться» из «санитарных соображений».

«А сфотографировать с вами детей можно?», — поинтересовалась мама одной из девочек.

Глава государства откликнулся на просьбу и встал на колено между койками.

Сегодня, 8 ноября, Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она долго мечтала.

 
 
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