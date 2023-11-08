Новый черный список пассажиров авиакомпаний появится в России

Российские авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров для всех перевозчиков. И тех, кто туда попал, не пустят на борт самолета в течение трех лет.

К тому же доступ к базе данных предлагают открыть для туроператоров, чтобы у авиадебоширов не оставалось возможности купить билет на чартерный рейс. Кроме того, перечень нарушений хотят расширить, добавив туда курение и мелкое хулиганство на борту.

Необходимость ужесточения Воздушного кодекса и КоАП объясняют тем, что число конфликтов в салонах самолетов растет и это создает угрозу безопасности. Пока же у каждой авиакомпании свой черный список, который аннулируется через год.

Ранее 5-tv.ru писал, что путешествие или разовая поездка с животным в самолете неизменно сопровождается рядом трудностей и проблем. Такое приключение требует детальной подготовки.

Стресс при перелете с высокой вероятностью ударит и по самочувствию животного, и по самоощущениям хозяина. Например, перевозить на борту или в багажном отсеке допускается только разрешенных конкретных авиакомпанией животных.