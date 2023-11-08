Защищая будущие поколения: Путин осмотрел новый корпус детского онкоцентра имени Рогачева

На новый высокотехнологичный уровень выходит лечение онкологических заболеваний у детей. В Национальном центре гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева открылся корпус, построенный при участии Росатома.

И Владимир Путин сегодня приехал, чтобы осмотреть самое современное оборудование и пообщаться с маленькими пациентами. Центр был создан 12 лет назад по инициативе президента после его знакомства с мальчиком Димой Рогачевым, который болел лейкозом. О медицине будущего, которая уже становится реальностью — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Защищая будущие поколения. В новый корпус центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Путин входит с медицинским халатом в руках. И пока его надевает, узнает о по-настоящему сенсационных успехах в борьбе с детским раком.

«Смертность — сейчас мы находимся на историческом минимуме — у нас сейчас все меньше и меньше», — говорит президенту один из врачей центра.

Когда-то страшная болезнь — больше не приговор для маленьких россиян. В стране сегодня десятки тысяч тех, кто победил рак в детстве и теперь живет полноценной жизнью. Во многом благодаря тому, что в России есть Центр Рогачева — один из крупнейших научных комплексов мира — единственный в стране, где борьба с лейкозом ведется на клеточном уровне. 200 тысяч трансплантаций стволовых клеток в год, 2,5 тысячи — уникальных операций.

А еще несколько лет назад о подобном можно было только мечтать. 7-летний Дима Рогачев был одним из тех, кто верил. В 2005-м он написал письмо президенту — так познакомились. Дима подарил Путину рисунок больницы будущего, но увидеть ее в реальности у мальчишки не получилось — через два года его не стало. Сегодня в центре его имени спасают маленькие жизни.

Девчонки познакомились в палате нового корпуса. Оказалось — обе особенные. Их доброкачественные опухоли располагались от основания черепа до сердца. При помощи современных технологий и опыта опухоли удалили.

И теперь таких историй здесь будет больше. С сегодняшнего дня Центр Рогачева — комплекс ядерной медицины полного цикла. Росатом возвел в его недрах циклотрон, который нарабатывает радионуклиды. С их помощью можно выявлять редкие опухоли. Плюс суперсовременная лаборатория генной инженерии, первые в стране отделения нейроонкологии и хирургии головы и шеи. А еще — все для простых детских радостей.

На память президент дарит девочкам кукол. Чтобы все поместились на фото — опускается на колено. А в соседней палате его как будто бы и не ждали. Вадик не выберется из-под одеяла, пока врачи будут рассказывать, как с помощью уникальной операции ему спасли зрение: опухоль у основания черепа удалили через ноздрю. Сегодня сбылась еще одна его мечта: у мальчишки теперь есть вертолет — причем от президента.

А разговор об онкологических заболеваниях глава государства продолжит сегодня на встрече с правительством.