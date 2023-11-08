«Пикник» представит шоу с голограммами на концерте в Москве и Санкт-Петербурге

Рок-группа «Пикник» на концертах в Москве и Санкт-Петербурге представит лучшее шоу за всю историю существования группы.

В юбилейной программе музыканты «Пикника» будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас».

«Если вам что-то говорит слово „пирамида“, то они будут в этом зале. Они будут лазерными, и внутри этой пирамиды будем и мы находиться, и, может быть, даже зрители», — сказал участник группы Эдмунд Шклярский.

Музыканты заявляют, что намечается шоу планетарного масштаба. Песни группы заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. По словам бас-гитариста «Пикника» Марата Корчемного, концерт будет разделен на три важных части.

«Мы изо всех сил старались и сделали, на мой взгляд, одно из лучших своих шоу, которое было в истории», — отметил он.

Концерты пройдут 11 ноября в Москве в ВТБ-арене и 2 декабря в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце». «Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.