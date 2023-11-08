Народную артистку РФ Раису Максимову экстренно госпитализировали

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 66 0

Актриса почувствовала недомогание, когда была дома. Что с ней произошло?

Народную артистку РФ Раису Максимову экстренно госпитализировали

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Народная артистка РФ Раиса Максимова была госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что актрисе стало плохо, когда она находилась дома. Кто именно вызвал «скорую», не сообщается. Врачи диагностировали, что у Максимовой упал гемоглобин.

Сейчас актрисе назначено комплексное обследование. Медики делают все необходимое, чтобы выявить причину ухудшения ее самочувствия. Сколько она пробудет в больнице, пока не известно.

Раиса Максимова 2 ноября отметила свой 94-й день рождения. Актриса хорошо известна советскому и российскому зрителю игрой в фильмах «Вдовы», «Идиот» «Тартюф» и многих других. Артистка также выступала на сцене театра.

Ранее 5-tv.ru писал, что госпитализированный после обморока артист Юрий Соломин находится в реанимации. Известно, что он упал во дворе собственного дома.

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