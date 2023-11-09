Наболевшая профессия: почему в российских селах не хватает медиков

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«Известия»: в российских селах не хватает медиков

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Пока решить проблему не помогает даже программа «Земской доктор».

В российской глубинке не хватает медиков. Как выяснили «Известия» из 43-х тысяч фельдшерских пунктов примерно в половине некому работать.

Некоторым приходится трудиться сразу в нескольких местах, но в таком случае жители не могут получать медпомощь ежедневно. Специалисты принимают по два-три дня в неделю. Пока решить проблему не помогает даже программа «Земской доктор». По ней в селах и деревнях можно получить от полумиллиона до 750 тысяч рублей, в зависимости от района.

А на Дальнем Востоке и Крайнем Севере выплачивают до миллиона рублей. Но только один раз. Далее приходится рассчитывать на оклад, который в большинстве случаев не дотягивает и до 13 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве в поликлиниках начали использовать искусственный интеллект.

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