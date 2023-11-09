Сдали нервы? Пожилой американец застрелил двух экоактивистов в Панаме

Протестуя против добычи полезных ископаемых, они перекрыли оживленный участок Панамериканского шоссе.

В Панаме водитель, у которого сдали нервы, жестоко отомстил экоактивистам. Протестуя против добычи полезных ископаемых, они перекрыли оживленный участок Панамериканского шоссе.

Образовалась большая пробка — один из водителей подошел к манифестантам и пытался убедить их освободить дорогу. А, получив отказ, достал пистолет и открыл огонь.

Двое активистов скончались на месте. Водителя задержали — им оказался 77-летний гражданин США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что климатические активисты атаковали произведение искусства в Лондонской национальной галерее.

Группа людей напала на знаменитую картину «Венера у зеркала» испанского художника Диего Веласкеса. Протестующие с молотками набросились на полотно XVII века.