Рыжий-конопатый: откуда пошел тренд на искусственные веснушки и насколько это опасно
Тату-мастер Малкин: искусственные веснушки безопасно наносить на лицо
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maria Teijeiro Teijeiro; Instagram* / doctorbozhok; 5-tv.ru
В чем суть процедуры и какие у нее подводные камни?
В интернете вовсю обсуждают новости из Польши. В местных салонах красоты появились услуги по созданию искусственных веснушек.
По словам мастеров, это украшение на лице не навсегда — на самом деле это что-то вроде татуажа, который со временем пропадает. 5-tv.ru спросил у тату-мастера Романа Малкина и дерматолога Ольги Божок, что это за новая мода и как это влияет на здоровье.
По словам Божок, существует несколько основных способов нанесения таких рисунков на лицо: хна или синтетический краситель и татуаж. Веснушки, сделанные хной, сходят за три-четыре дня и являются, по сути, разновидностью макияжа.
Татуаж же, в свою очередь, будет держатся несколько лет, однако он может привести к проблемам с кожей. По словам специалиста, после любой татуировки остается рубец, даже если удалить ее лазером.
Красители же абсолютно безопасны, если, конечно, у вас нет на них аллергии. К тому же, сегодняшняя синтетика держится дольше, чем хна, которой приходилось украшать кожу раньше.
Тату-мастер же немного не согласен с дерматологом. Как уверяет Малкин, и искусственные веснушки, и искусственные родинки — давняя практика, которую уже много лет применяют отечественные мастера.
© РИА Новости / Руслан Кривобок; ВКонтакте / Роман Малкин / tattoo_malkin; 5-tv.ru
Он уверяет, что у таких процедур нет последствий, так как современные лазеры позволяют избавиться от чернил под кожей без единого следа. А, при желании, выцветшие веснушки можно подреставрировать через несколько лет.
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