Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян

Европарламент (ЕП) призвал страны, входящие в Европейский союз (ЕС), не конфисковывать личные вещи и машины граждан РФ, пересекающих границу. Информация об этом следует из резолюции ЕП.

Европейские депутаты представили документ, в котором попросили ужесточения антироссийских санкций, а также указали на обход ограничений европейскими компаниями. Примечательно, что изъятие личных вещей россиян они признали чрезмерной мерой и потребовали пересмотреть эту инициативу.

«Такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций», — цитирует постановление агентство ТАСС.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) запретила туристам из РФ ввозить в европейские страны ряд товаров. В списки попали автомобили, в которых меньше десяти посадочных мест, гаджеты, чемоданы, средства личной гигиены и другие предметы. В ЕК уточнили, что цель использования вещей, в частности транспортных средств, — личная или коммерческая — не имеет значения.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США поддержали законопроект о передаче Украине активов России.