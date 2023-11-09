«Очень популярный запрос»: зачем мужчины решаются на интимную пластику

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Хирург Лешунов: интимная пластика — очень популярная процедур у мужчин

«Очень популярный запрос»: зачем мужчины решаются на интимную пластику

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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С чем сталкиваются пациенты после таких процедур?

Интимная пластика — довольно популярная процедура среди мужчин. Об этом изданию «Страсти» рассказал пластический хирург Евгений Лешунов.

В его практике было несколько интересных случаев. Так, один из пациентов обратился к доктору после рождения ребенка.

Роды жены и изменения ее тела сказались на интимной жизни супругов. Они больше «не чувствовали» друг друга в полной мере — поэтому мужчина решился на увеличение полового члена.

«Это довольно популярный запрос. В этом случае был использован липофилинг. Манипуляция амбулаторная, она не требует реабилитации, мужчина покинул клинику в тот же день», — рассказал врач.

Другой его пациент был успешным бизнесменом, который добился всех желаемых высот и решил разобраться с последним «пунктом» своей жизни, который не давал ему покоя с самого детства. Мужчине под местной анестезией ввели препарат, который дал желаемый результат уже через 20 минут.

Но эффект был временным, однако потом его можно продлевать. Третий пациент решил увеличить длину органа, чтобы чувствовать себя увереннее, так как в остальном его все устраивало.

«Он понимал, что операция по факту увеличивает длину полового органа визуально — за счет вывода скрытой части. Но все равно подсознательно теперь чувствует себя гораздо увереннее», — отметил Лешунов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 57-летняя Наталья Штурм сделала интимную пластику.

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