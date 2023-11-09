«Я тебя выгоню»: Раиса Рязанова призналась, что была жестокой с единственным сыном

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Актриса Раиса Рязанова пожалела, что однажды выгнала единственного сына из дома

«Я тебя выгоню»: Раиса Рязанова призналась, что была жестокой с единственным сыном

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Наследник актрисы умер в 2020 году, а она до сих пор жалеет, что грубо обошлась с ним много лет назад.

Народная артистка РФ Раиса Рязанова была суровой матерью, о чем теперь очень сожалеет. В беседе с aif.ru она призналась, что однажды выгнала своего единственного сына Данила Перову из дома.

«Я говорю: „Мы о чем вчера с тобой говорили? Я тебе что пообещала, что я сделаю? Я тебя выгоню из дома. Вот будь любезен, забирай свои книжки и иди куда хочешь“. Он собрал книги, взял спортивную форму и ушел», — рассказала актриса.

Причиной ссоры Рязановой с сыном стали замечания, которые он приносил после школы в дневнике. От разгневанной мамы подросток тогда ушел к отцу и его новой жене. А Рязанова не находила себе места, думая, куда же пойдет наследник и что с ним будет.

«Я была достаточно суровой мамой. Позже выяснилось, что и классная руководительница его распекла, усовестила, и отец отругал. То есть его отовсюду выгнали… Сегодня я, конечно, жалею, что была такой жесткой», — призналась актриса.

Сын Рязановой умер в 51 год в 2020 году. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Данила Перов пошел по стопам матери и служил в театре.

Ранее 5-tv.ru писал, что Раиса Рязанова раскрыла свой гонорар за фильм «Москва слезам не верит».

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